Упростить выражение 2sin(П-а)*cos(П/2-а)+3sin^2(П/2-а)-2 Со всеми объяснениями.Заранее спаси??о.
Алгебра
Упростить выражение 2sin(П-а)*cos(П/2-а)+3sin^2(П/2-а)-2 Со всеми объяснениями.Заранее спаси??о.
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