К данным словам подбери соответствующие прилагательные. Какой?- ...пирожок. .... колодец. ..... сад. ... дед. Какая?- .... девочка. ... рубашка. .... лавочка. .... весна. .... осень. Какое?- .... чудо. .... дерево. .... ведро. ...

Русский язык

К данным словам подбери соответствующие прилагательные. Какой?- ...пирожок. .... колодец. ..... сад. ... дед. Какая?- .... девочка. ... рубашка. .... лавочка. .... весна. .... осень. Какое?- .... чудо. .... дерево. .... ведро. ....яблоко. Какие?- .... пирожки. ... яблоки. ... рубашки. .... шапки.

Автор: Гость