К данным словам подбери соответствующие прилагательные. Какой?- ...пирожок. .... колодец. ..... сад. ... дед. Какая?- .... девочка. ... рубашка. .... лавочка. .... весна. .... осень. Какое?- .... чудо. .... дерево. .... ведро. ...
Русский язык
К данным словам подбери соответствующие прилагательные. Какой?- ...пирожок. .... колодец. ..... сад. ... дед. Какая?- .... девочка. ... рубашка. .... лавочка. .... весна. .... осень. Какое?- .... чудо. .... дерево. .... ведро. ....яблоко. Какие?- .... пирожки. ... яблоки. ... рубашки. .... шапки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Горячий пирожок 2)Глубокий колодец 3)Цветущий сад 4)Старый дед 5)Красивая девочка 6)Выглаженная рубашка 7)Покрашенная лавочка 8)Ранняя весна 9)Холодная осень 10)Необыкновенное чудо 11)Высокое дерево 12)Дырявое ведро 13)Вкусное яблоко 14)Тёплые пирожки 15)Кислые яблоки 16)Поглаженные рубашки 17)Вязанные шапки
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