Пожалуйста придумайте как можно больше предложений со словом ,,Благотворительность"

Обществознание
Пожалуйста придумайте как можно больше предложений со словом ,,Благотворительность"
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Автор: Гость
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Гость:
 Многие известные актеры занимаются благотворительностью.  Часть его заработка уходит на благотворительность. Когда я подрасту, мне бы хотелось заниматься благотворительностью.  Все те деньги, которые тратятся на абсолютно ненужные вещи, могли бы уйти на благотворительность и помочь многим нуждающимся.  Мы в классе проявили благотворительность сбором вещей для детского дома Городская молодежь дала благотворительный концерт В рамках благотворительности прошли соревнования по биатлону Благотворительный фонд работал исправно Я решил заняться благотворительностью. Я увидела по телевизору что они занимаются благотворительностью Благотворительность свойственна меценатам. Благотворительность-благородное занятие. Благотворительность была свойсвенна многим русским купцам-меценатам, например, Третьякову. Основной чертой благотворительности является свободный и непринуждённый выбор вида, времени и места, а также содержания помощи.Мы размещаем информацию о благотворительных организациях и собираем пожертвования на их работу. Благотворительность — всемирно известный и чрезвычайно популярный лохотрон, а также наиболее общественно-приемлемый способ добровольно расстаться с накопленными деньгами.Каждый человек обязан заниматься благотворительностью.   уровень занятия благотворительности - уровень нравственного воспитания человека.   Вклад в благотворительность принес каждый житель этого города.  . в благотворительность нуждались многие детские дома и приюты нашего района.  Михаил Васильевич отдавал значительную часть своих доходов на благотворительность.
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