Пожалуйста придумайте как можно больше предложений со словом ,,Благотворительность"
Обществознание
Пожалуйста придумайте как можно больше предложений со словом ,,Благотворительность"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие известные актеры занимаются благотворительностью. Часть его заработка уходит на благотворительность. Когда я подрасту, мне бы хотелось заниматься благотворительностью. Все те деньги, которые тратятся на абсолютно ненужные вещи, могли бы уйти на благотворительность и помочь многим нуждающимся. Мы в классе проявили благотворительность сбором вещей для детского дома Городская молодежь дала благотворительный концерт В рамках благотворительности прошли соревнования по биатлону Благотворительный фонд работал исправно Я решил заняться благотворительностью. Я увидела по телевизору что они занимаются благотворительностью Благотворительность свойственна меценатам. Благотворительность-благородное занятие. Благотворительность была свойсвенна многим русским купцам-меценатам, например, Третьякову. Основной чертой благотворительности является свободный и непринуждённый выбор вида, времени и места, а также содержания помощи.Мы размещаем информацию о благотворительных организациях и собираем пожертвования на их работу. Благотворительность — всемирно известный и чрезвычайно популярный лохотрон, а также наиболее общественно-приемлемый способ добровольно расстаться с накопленными деньгами.Каждый человек обязан заниматься благотворительностью. уровень занятия благотворительности - уровень нравственного воспитания человека. Вклад в благотворительность принес каждый житель этого города. . в благотворительность нуждались многие детские дома и приюты нашего района. Михаил Васильевич отдавал значительную часть своих доходов на благотворительность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вставте пропущенные слова! Чтобы найти отношение ............ величин, необходимо вы??азить их в одной и той же .............. . Отношение од...
Физика
На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?
Математика