На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?

Физика
На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моменты сил должны быть равныF1L1=F2L23L1=2L2L1+L2=0,72,1-3L2=2L25L2=2,1L2=42смL1=28см

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помагите пожалуйста!!! номер 6
Ответить
Математика
Помогите вычислить тригонометрию
Ответить
Русский язык
Рус.яз.: придумать приглашение для родителей по случаю окончания 4 класса в театр
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста √8 . Срочно !!! заранее спасибо
Ответить
Обществознание
Что общего между понятием труд и красота
Ответить