На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?
Физика
На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моменты сил должны быть равныF1L1=F2L23L1=2L2L1+L2=0,72,1-3L2=2L25L2=2,1L2=42смL1=28см
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