На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?

Физика

На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?

Автор: Гость