Рус.яз.: придумать приглашение для родителей по случаю окончания 4 класса в театр

Гость: Гость:

ПРиходи к нам на Утреннник в детском саду! там будет очень красивая афиша! каждому ребенку там обезательно подарят сюрприз! когда утреник закончиться все пойдут на карусель аттракцион, потом пойдут в цирк где будут показывать фокусы!, а потом будет очень замечательный ферверк ночью! приходи обезательно!