Рус.яз.: придумать приглашение для родителей по случаю окончания 4 класса в театр
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Рус.яз.: придумать приглашение для родителей по случаю окончания 4 класса в театр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРиходи к нам на Утреннник в детском саду! там будет очень красивая афиша! каждому ребенку там обезательно подарят сюрприз! когда утреник закончиться все пойдут на карусель аттракцион, потом пойдут в цирк где будут показывать фокусы!, а потом будет очень замечательный ферверк ночью! приходи обезательно!
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