Написать рассуждение на тему: что для меня значит дружба.

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Что такое дружба? Дружба, как и любовь, – понятие очень сложное и многогранное. Во многих произведениях затрагивается подобная тема. Считается, что дружба это отношения между людьми, которые строятся на основе взаимной симпатии, доверия, преданности, общих интересов, предпочтений и даже любви. Вместе с тем дружба может быть как более глубокой, уходящей корнями в детство, так и поверхностной. Точно можно сказать одно: друзей много не бывает. В отношении друзей я считаю, что главное - не количество, а качество. Сами того не замечая, мы оплетаем жизнь нитями тесных взаимоотношений, потому что без дружбы жить все-таки нелегко.