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Якога роду слова сонца
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Якога роду слова сонца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднего рода.потому что солнце-оно моё. средний род
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