СРОЧНО! Решите, пожалуйста задачу. Буду очень благодарен При полном сгорании 5,4г ??ещества выделяется 17.6г углекислого газа и 5.4г воды. Плотность вещества по водорода равна 27. Укажите формулу, название и строение вещества

Химия

СРОЧНО! Решите, пожалуйста задачу. Буду очень благодарен При полном сгорании 5,4г ??ещества выделяется 17.6г углекислого газа и 5.4г воды. Плотность вещества по водорода равна 27. Укажите формулу, название и строение вещества

Автор: Гость