СРОЧНО! Решите, пожалуйста задачу. Буду очень благодарен При полном сгорании 5,4г ??ещества выделяется 17.6г углекислого газа и 5.4г воды. Плотность вещества по водорода равна 27. Укажите формулу, название и строение вещества
Химия
СРОЧНО! Решите, пожалуйста задачу. Буду очень благодарен При полном сгорании 5,4г ??ещества выделяется 17.6г углекислого газа и 5.4г воды. Плотность вещества по водорода равна 27. Укажите формулу, название и строение вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь,что всё понятно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Русский язык
Английский язык