СРОЧНО! Решите, пожалуйста задачу. Буду очень благодарен При полном сгорании 5,4г ??ещества выделяется 17.6г углекислого газа и 5.4г воды. Плотность вещества по водорода равна 27. Укажите формулу, название и строение вещества

Химия
СРОЧНО! Решите, пожалуйста задачу. Буду очень благодарен При полном сгорании 5,4г ??ещества выделяется 17.6г углекислого газа и 5.4г воды. Плотность вещества по водорода равна 27. Укажите формулу, название и строение вещества
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Гость:
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