Проволоку длиной 90м разрезали на 3 равные части.Сколько метров проволоки в одной части?
Математика
Проволоку длиной 90м разрезали на 3 равные части.Сколько метров проволоки в одной части?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 длим на 3 получаем 30 вот и всё
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