Помогите сделать 243 упражнение
Русский язык
Помогите сделать 243 упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу часть текста ,где пропущены буквы.По поводу пауз ничего сказать не могу. за ними желтеет холодный закат.на еловой макушке сидит дрозд.Он кого-то звонко высвистывает.Свистнет,прислушается,в ответ тишина фонет. разбор Дрозд – слово из одного слогад—[д] — согл., зв., тв. р—[р] — согл., зв. непарн. (сонорный), тв. о—[о] — гл., ударн. з—[с] — согл., глух., тв. д—[т] — согл., глух., тв. 5 б., 5 з.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите напряжение на клеммах спирали электрокамина если сила тока в цепи 1.5 А и в течении 30 мин была выполнена работа 594 кДж
Обществознание
Другие предметы
Рачок бокоплав,коловратка,медуза крестовичок,морская звезда - кто из перечисленн??х не относится к группе организмов?
Английский язык
Ответить на вопросы 1.what traditional dish is served at maslenitsa ? 2.why is it an important part of celebrations? 3. what is the difference betw...