Помогите сделать 243 упражнение

Гость: Гость:

Напишу часть текста ,где пропущены буквы.По поводу пауз ничего сказать не могу. за ними желтеет холодный закат.на еловой макушке сидит дрозд.Он кого-то звонко высвистывает.Свистнет,прислушается,в ответ тишина фонет. разбор Дрозд – слово из одного слогад—[д] — согл., зв., тв. р—[р] — согл., зв. непарн. (сонорный), тв. о—[о] — гл., ударн. з—[с] — согл., глух., тв. д—[т] — согл., глух., тв. 5 б., 5 з.