Помогите сделать 243 упражнение

Русский язык
Помогите сделать 243 упражнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу часть текста ,где пропущены буквы.По поводу пауз ничего сказать не могу. за ними желтеет холодный закат.на еловой макушке сидит дрозд.Он кого-то звонко высвистывает.Свистнет,прислушается,в ответ тишина фонет. разбор Дрозд – слово из одного слогад—[д] — согл., зв., тв. р—[р] — согл., зв. непарн. (сонорный), тв. о—[о] — гл., ударн. з—[с] — согл., глух., тв. д—[т] — согл., глух., тв. 5 б., 5 з.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите напряжение на клеммах спирали электрокамина если сила тока в цепи 1.5 А и в течении 30 мин была выполнена работа 594 кДж
Ответить
Обществознание
Что общего между понятием труд и красота
Ответить
Другие предметы
Рачок бокоплав,коловратка,медуза крестовичок,морская звезда - кто из перечисленн??х не относится к группе организмов?
Ответить
Английский язык
Ответить на вопросы 1.what traditional dish is served at maslenitsa ? 2.why is it an important part of celebrations? 3. what is the difference betw...
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: (6/35 - 4/7) - (-1,8 - 4,3) - 5,7 помогите плиз
Ответить