Найдите значение выражения: (6/35 - 4/7) - (-1,8 - 4,3) - 5,7 помогите плиз
Математика
Найдите значение выражения: (6/35 - 4/7) - (-1,8 - 4,3) - 5,7 помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6/35 - 4/7 =(6 * 1 - 4 * 5)/35 =6/35 - 20/35 = - 14/35 = - 2/5=-0,4 2) -1,8-4,3=-6,1 3) -0,4-(-6,1) =5,7 5,7-5,7=0 ответ : 0
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