Найдите значение выражения: (6/35 - 4/7) - (-1,8 - 4,3) - 5,7 помогите плиз

Математика
Найдите значение выражения: (6/35 - 4/7) - (-1,8 - 4,3) - 5,7 помогите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6/35  -  4/7  =(6 * 1  -  4 * 5)/35 =6/35  -  20/35 =  - 14/35 = - 2/5=-0,4 2) -1,8-4,3=-6,1 3) -0,4-(-6,1) =5,7 5,7-5,7=0 ответ : 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст,вставляя вместо точек подходящие по смыслу слова. Мальчики пос??роили .......... .Здесь они провели летнюю ...... .Тихо шуршал н...
Ответить
Русский язык
Прочитайте.Запишите падежные вопросы и данные словосочетание в указанных падежа??. Интересная встреча, древняя столица,певчая птичка
Ответить
Математика
Заполни окошки нужными числами и закончи вычесления 19*30=19*(3*_ _)=(19*_)*10= 15*14=15*(_*7)=(_ _* _)*7=
Ответить
Русский язык
Заменить слово ложь другим словом по смыслу
Ответить
Геометрия
Объем первого шара в 8000 раз больше объема второго.Во сколько раз площадь поверхно??ти первого шара больше площади поверхности второго?
Ответить