Заполни окошки нужными числами и закончи вычесления 19*30=19*(3*_ _)=(19*_)*10= 15*14=15*(_*7)=(_ _* _)*7=
Математика
Заполни окошки нужными числами и закончи вычесления 19*30=19*(3*_ _)=(19*_)*10= 15*14=15*(_*7)=(_ _* _)*7=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19*30=19*(3*10)=(19*3)*10=570 15*14=15*(2*7)=(15* 2)*7=210
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