Церковный инструмент звучание которого любил изображать Миша в детстве
Музыка
Церковный инструмент звучание которого любил изображать Миша в детстве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орган. Если брать во внимание римско-католическую церковь - там играют на органе, а если брать во внимание православную церковь - то там поёт хор, не используя никаких музыкальных инструментов.
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