Разность углов ,прилежащих к одной стороне параллелограмма равна 48 градусов. Найдите больший угол параллелограмма. Ответ в градусах

Геометрия
Разность углов ,прилежащих к одной стороне параллелограмма равна 48 градусов. Найдите больший угол параллелограмма. Ответ в градусах
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Гость:
Первый угол 66° второй 114
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