Разность углов ,прилежащих к одной стороне параллелограмма равна 48 градусов. Найдите больший угол параллелограмма. Ответ в градусах

Геометрия

Разность углов ,прилежащих к одной стороне параллелограмма равна 48 градусов. Найдите больший угол параллелограмма. Ответ в градусах

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