Разность углов ,прилежащих к одной стороне параллелограмма равна 48 градусов. Найдите больший угол параллелограмма. Ответ в градусах
Геометрия
Разность углов ,прилежащих к одной стороне параллелограмма равна 48 градусов. Найдите больший угол параллелограмма. Ответ в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый угол 66° второй 114
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