Сочинение смелый человек

Обществознание
Сочинение смелый человек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой школьный товарищ ,на мой взгляд,является самым смелым человеком .После его героических поступков я называю лучшим другом.Он единственный у меня человек,который никогда не оставит в беде,не предаст,ничего плохого про меня никому не скажет,хотя я не идеальный человек ,у которого всегда найдутся какие-то недостатки.Он всегда мне помогает с домашним заданием,дружит со мной ,сидит со мной за одной партой,делится своими добрыми советами .Он никогда меня не оставит в беде,потому что он по-настоящему смелый человек. Рада помочь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу: Алеша бежит 8 м/сек, а Таня 6 м/сек, Алеша догоняет Таню за 25 сек, какое расстояние между ними?
Ответить
Українська мова
Розповідні речення про весну
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ плииис сравните числа : а)12,567 и 125,67 б)7.399 и 7,4
Ответить
Немецкий язык
Составить слово из букв Igfacshn,тема Wir spielen und singen
Ответить
Алгебра
Как решить? заранее спасибо :):):)
Ответить