Сочинение смелый человек

Гость: Гость:

Мой школьный товарищ ,на мой взгляд,является самым смелым человеком .После его героических поступков я называю лучшим другом.Он единственный у меня человек,который никогда не оставит в беде,не предаст,ничего плохого про меня никому не скажет,хотя я не идеальный человек ,у которого всегда найдутся какие-то недостатки.Он всегда мне помогает с домашним заданием,дружит со мной ,сидит со мной за одной партой,делится своими добрыми советами .Он никогда меня не оставит в беде,потому что он по-настоящему смелый человек. Рада помочь!