Сочинение смелый человек
Обществознание
Сочинение смелый человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой школьный товарищ ,на мой взгляд,является самым смелым человеком .После его героических поступков я называю лучшим другом.Он единственный у меня человек,который никогда не оставит в беде,не предаст,ничего плохого про меня никому не скажет,хотя я не идеальный человек ,у которого всегда найдутся какие-то недостатки.Он всегда мне помогает с домашним заданием,дружит со мной ,сидит со мной за одной партой,делится своими добрыми советами .Он никогда меня не оставит в беде,потому что он по-настоящему смелый человек. Рада помочь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу: Алеша бежит 8 м/сек, а Таня 6 м/сек, Алеша догоняет Таню за 25 сек, какое расстояние между ними?
Українська мова