Розповідні речення про весну

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Хоч була рання весна, але надворі було вже гаряче, як серед літа. Календарна весна складається з трьох місяців: березень,квітень,травень у північній та вересня,жовтня і листопада у південній півкулі Весна́ — одна з чотирьох пір року між зимою і літом. Весна дуже гарна пора року .На весні оживає вся природа -- це є квітки, комахи , знову прилітають перелітні птахи. Весна одна з кращих пора року!