Выполните деление дробей: 24xy/(25-x^2 ) ÷ (48y^3)/(x^2-10x+25)

Гость: Гость:

25-х²=(5-x)(5+x) х²-10x+25=(x-5)²= -(5-x)² (24xy/(5-x)(5+x))*(-(5-x)²/48y^3)= = -24xy*(5-x)²/ /48y^3*(5-x)(5+x)= =(-x(5-x))/2y²(5+x)= = (-5x+х²)/(10y²+4xy²) при делении дробь переворачиваем и будет умножение