Перечислите акты, принятые по итогам подготовки Земской реформы

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Перечислите акты, принятые по итогам подготовки Земской реформы
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Гость:
Создание в уездах и губерниях выборных органов местного самоуправления земств.Выборы гласных 1 раз в 3 года по избирательным куриям..
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