4cos^4x-4cos^2x+1=0 как можно более подробно
Алгебра
4cos^4x-4cos^2x+1=0 как можно более подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*cos⁴x-4*cos²x+1=0 cos²x=t ⇒ 4t²-4t+1=0 (2t)²-2*2t*1+1=0 (2t-1)²=0 2t-1=0 2t=1 t=1/2 ⇒ cos²x=1/2 cosx=√(1/2)=1/√2=√2/2 ⇒ cosx=√2/2 x₁=π/4+2πn x₂=-π/4+2πn.
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