Продолжи ряд на одно число сохранив закономерность: 5;8:14;23;35 Выбери вариант ответ?? А.40 Б.50 В.60 Г.70
Математика
Продолжи ряд на одно число сохранив закономерность: 5;8:14;23;35 Выбери вариант ответ?? А.40 Б.50 В.60 Г.70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закономерность:5+3;+6;+9... Ответ Б,то есть 50.
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