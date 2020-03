13 правил моей комнаты на английском с переводом.

Гость: Гость:

1)My room is always clean-В моей комнате всегда чисто 2)Сoming into my room you should knock-Входя в мою комнату ,ты должен постучаться 3)I can do all i want in my room-Я могу делать что захочу в моей комнате 4)In my room nothing can be touched-В моей комнате ничего нельзя трогать 5)D o not make noise in my room-Не шумите в моей комнате 6)Be carefull in my room-Будь аккуратен в моей комнате 7)Do not lie on my bed-Не ложись на мою кровать 8)Do not open my boxes-Не открывай мои ящики/коробки 9)Do not read text on my wall-Не читай текст на моей стене 10)Do not watch my fotoes-Не смотри мои фотографии