Прочитайте текст,вставляя вместо точек подходящие по смыслу слова. Мальчики пос??роили .......... .Здесь они провели летнюю ...... .Тихо шуршал на берегу реки ...... .Утренний ....... солнца разбудил ребят. Подчеркните мягкий...
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Прочитайте текст,вставляя вместо точек подходящие по смыслу слова. Мальчики пос??роили .......... .Здесь они провели летнюю ...... .Тихо шуршал на берегу реки ...... .Утренний ....... солнца разбудил ребят. Подчеркните мягкий знак,который указывает на женский род существительного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шалаш ночь (сущ.,3 скл., ж.р.) камыш луч
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