Мама вчетверо старше сына. Сумма их возрастов 50 лет. Через сколько лет мама будет втрое старше сына?
Математика
Мама вчетверо старше сына. Сумма их возрастов 50 лет. Через сколько лет мама будет втрое старше сына?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - возраст сына 4х - возраст мамы х + 4х = 5х - возраст их вместе(50 лет) 10 лет сейчас сыну, 40 лет маме через 5 лет маме будет 45 а сыну 15.
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