При безоблочной погоде самая низкая температура бывает перед восходом, а самая с ??амая высокая через два-три часа после полудня. Почему не в полдень (Не в полночь) ? СРОЧНО!!!
География
При безоблочной погоде самая низкая температура бывает перед восходом, а самая с ??амая высокая через два-три часа после полудня. Почему не в полдень (Не в полночь) ? СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как вместо солнечного тепла, воздух продолжает получать тепло, распространяющееся от поверхности Земли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Определите напряжение на клеммах спирали электрокамина если сила тока в цепи 1.5 А и в течении 30 мин была выполнена работа 594 кДж
Обществознание
Другие предметы
Рачок бокоплав,коловратка,медуза крестовичок,морская звезда - кто из перечисленн??х не относится к группе организмов?