При безоблочной погоде самая низкая температура бывает перед восходом, а самая с ??амая высокая через два-три часа после полудня. Почему не в полдень (Не в полночь) ? СРОЧНО!!!

География
При безоблочной погоде самая низкая температура бывает перед восходом, а самая с ??амая высокая через два-три часа после полудня. Почему не в полдень (Не в полночь) ? СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как вме­сто солнечного тепла, воздух продолжает получать тепло, распрост­раняющееся от поверхности Земли
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