При безоблочной погоде самая низкая температура бывает перед восходом, а самая с ??амая высокая через два-три часа после полудня. Почему не в полдень (Не в полночь) ? СРОЧНО!!!

География

При безоблочной погоде самая низкая температура бывает перед восходом, а самая с ??амая высокая через два-три часа после полудня. Почему не в полдень (Не в полночь) ? СРОЧНО!!!

Автор: Гость