KNO2+KI+H2SO4=i2+NO+K2SO4 Решите Овр очень надо, прошу

Химия
KNO2+KI+H2SO4=i2+NO+K2SO4 Решите Овр очень надо, прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  +1+3-2        +1-1        +1+6-2            0         +2-2         +1+6-2           +1-2   2KNO2   +   2KI   +   2H2SO4  --->   I2   +   2NO   +   2K2SO4   +   2H2O 2*I[-1] - 2*1e ---> 2*I[0]   1   окисление, восстановитель N[+3] + 1e ---> N[+2]      2   восстановление, окислитель
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