KNO2+KI+H2SO4=i2+NO+K2SO4 Решите Овр очень надо, прошу
Химия
KNO2+KI+H2SO4=i2+NO+K2SO4 Решите Овр очень надо, прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+1+3-2 +1-1 +1+6-2 0 +2-2 +1+6-2 +1-2 2KNO2 + 2KI + 2H2SO4 ---> I2 + 2NO + 2K2SO4 + 2H2O 2*I[-1] - 2*1e ---> 2*I[0] 1 окисление, восстановитель N[+3] + 1e ---> N[+2] 2 восстановление, окислитель
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