Преобразуйте выражение в многочлен: a) (5a+7b)²= b)(0,4-x)²= c) (4p-p²/2)²= d) (-3-x)²=
Алгебра
Преобразуйте выражение в многочлен: a) (5a+7b)²= b)(0,4-x)²= c) (4p-p²/2)²= d) (-3-x)²=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 25a²+70ab+49b² b) 0.16-0.8x+х² c) 16p²-8p²/2+p^4/4= =16p^2-4p^2+p^4/4 d) 9-6x+х²
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