Придумайте лингвистисескую сказку про глагол где объяснится почему глагол меняе??ся по лицам
Литература
Придумайте лингвистисескую сказку про глагол где объяснится почему глагол меняе??ся по лицам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были два зайчика. И вот в один прекрасный день один из них сказал: Эй ты пошёл!!! Второй зайчик обиделся. А первый хотел скаазать:Эй пошли. Тем самым можно сказать,что если бы глаголы не изменялись по лицам,то все бы друг на друга обижались !!!
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