Что изумляло иностранцев в жизни российских дворян во времена правления Екатерины II
История
Что изумляло иностранцев в жизни российских дворян во времена правления Екатерины II
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромные привелегии, при том, что по манифесту 1762г они фактически не имели никаких обязанностей.
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