Помогите пожалуйста с примером по алгебре
Алгебра
Помогите пожалуйста с примером по алгебре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6.(-2,4)- (7/8-4) = -0,4 - 25/8 = -0,4 -3,125 = - 3,525
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