Вычисли периметр ромба, если длина одной его стороны равна 5,63 мм.
Геометрия
Вычисли периметр ромба, если длина одной его стороны равна 5,63 мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * 5.63 = 20 + 2.52 = 22.52 см т.к. у ромба все стороны равны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вставте пропущенные слова! Чтобы найти отношение ............ величин, необходимо вы??азить их в одной и той же .............. . Отношение од...
Физика
На концах очень лёгкого стержня длиной 70см подвешены грузы массой 200г и 300г. где ну??но подпереть стержень, что бы он находился в равновесии?
Математика
Математика