Укажите падеж имен прилагательных. 1.плохая шутка до добра не доведет.2.на чужой с??ороне и солнце не греет.3.к большому терпению придет умение.4.на красный цветок и пчела летит.5.маленькое дело лучше большого безделья.

Русский язык

Укажите падеж имен прилагательных. 1.плохая шутка до добра не доведет.2.на чужой с??ороне и солнце не греет.3.к большому терпению придет умение.4.на красный цветок и пчела летит.5.маленькое дело лучше большого безделья.

Автор: Гость