Укажите падеж имен прилагательных. 1.плохая шутка до добра не доведет.2.на чужой с??ороне и солнце не греет.3.к большому терпению придет умение.4.на красный цветок и пчела летит.5.маленькое дело лучше большого безделья.

Русский язык
Укажите падеж имен прилагательных. 1.плохая шутка до добра не доведет.2.на чужой с??ороне и солнце не греет.3.к большому терпению придет умение.4.на красный цветок и пчела летит.5.маленькое дело лучше большого безделья.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Именительный 2Предложный 3Дательный 4Винительный 5Именительный , Родительный
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