Запишите число 3095 . запишите все четырёхзначные числа меньшие этого числа которые можно получить с помощью цифр 3,0,9,5,

Математика

Запишите число 3095 . запишите все четырёхзначные числа меньшие этого числа которые можно получить с помощью цифр 3,0,9,5,

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