Запишите число 3095 . запишите все четырёхзначные числа меньшие этого числа которые можно получить с помощью цифр 3,0,9,5,
Математика
Запишите число 3095 . запишите все четырёхзначные числа меньшие этого числа которые можно получить с помощью цифр 3,0,9,5,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде получится только одно 3059
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