Помогите !) вычислить массу соли ,которая получилась при взаимодействии 10г Мg с соляной кислотой.

Химия
Помогите !) вычислить массу соли ,которая получилась при взаимодействии 10г Мg с соляной кислотой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  m (Mg)= 10г HCl ----------------- m (MgCl2)=? ----------------- Mg + 2HCl= MgCl2 + H2 2) Ищем n(Mg) n (Mg)= m:M M(Mg)= 24 г/моль n(Mg)= 10: 24= 3.75 моль n (MgCl2)= n (Mg)= 0.4 3) m=Mn M (MgCl2)= 24+ 35.5= 95 г/моль m(MgCl2)= 0.4×95= 38 г.  Ответ: m (MgCl2)= 38 г
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