Чем отличаются древние Афины от современных Афин
История
Чем отличаются древние Афины от современных Афин
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Современные Афины — это культурно-экономический административный центр Греции, в котором проживают более 750000 жителей Древние Афины — родина демократии, различных направлений философии и искусства театра.
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