Чем отличаются древние Афины от современных Афин

История
Чем отличаются древние Афины от современных Афин
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Гость:
Современные Афины — это культурно-экономический административный центр Греции, в котором проживают более 750000 жителей  Древние Афины — родина демократии, различных направлений философии и искусства театра. 
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