Вероятность того, что новый персональный компьютер прослужит больше года, равна 0,93. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,86. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года. Н...

Алгебра
Вероятность того, что новый персональный компьютер прослужит больше года, равна 0,93. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,86. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года. Напишите решение с объяснением пожалуйста!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,93 = x + 0,86, x = 0,93 - 0,86
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