Сходство и различие гадюки и ужа
Окружающий мир
Сходство и различие гадюки и ужа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба - змеи. У обоих есть клыки. Тело одинаковой длины. Различия в том, что у гадюку яд более опаснее, в отличии от ужа. Уж питается лягушками, а гадюка мышами. Уж прячется, а гадюка нападает. Уж живет на болотистых местностях, а гадюка на лесистых.
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