Сходство и различие гадюки и ужа

Гость: Гость:

Они оба - змеи. У обоих есть клыки. Тело одинаковой длины. Различия в том, что у гадюку яд более опаснее, в отличии от ужа. Уж питается лягушками, а гадюка мышами. Уж прячется, а гадюка нападает. Уж живет на болотистых местностях, а гадюка на лесистых.