Номер 369! Помогите пожалуйста срочно нужно

Гость: Гость:

Подарил ему- привёз к нему. (ед. ч., Д.п.) Увидел его- вспомнил о нём. (ед. ч., П.п.) Понравился ей- скучал по ней. (ед. ч., Д.п.) Встречал их- глядел на них. (мн. ч., Р.п.) Гордился ими- встречался с ними. (мн. ч., Т.п.) Видел её- добрался до неё. (ед. ч., Р.п.)