Номер 369! Помогите пожалуйста срочно нужно

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Номер 369! Помогите пожалуйста срочно нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подарил ему- привёз к нему. (ед. ч., Д.п.) Увидел его- вспомнил о нём. (ед. ч., П.п.) Понравился ей- скучал по ней. (ед. ч., Д.п.) Встречал их- глядел на них. (мн. ч., Р.п.) Гордился ими- встречался с ними. (мн. ч., Т.п.) Видел её- добрался до неё. (ед. ч., Р.п.)
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