Представьте данный трёхчлен, если это возможно, в виде квадрата двучлена или в виде выражения, противоположного квадрату двучлена: а)64y^2 ​​ −24ay+9a^2 б) 24ab−9a^2 ​​ −16b^2 в) 25b^2 ​​ + ​1/​25 ​​c^​2 ​​ −2bc г) ​​​1/4 ​...

Алгебра

Представьте данный трёхчлен, если это возможно, в виде квадрата двучлена или в виде выражения, противоположного квадрату двучлена: а)64y^2 ​​ −24ay+9a^2 б) 24ab−9a^2 ​​ −16b^2 в) 25b^2 ​​ + ​1/​25 ​​c^​2 ​​ −2bc г) ​​​1/4 ​a^​2 ​​ +0,04y ^2 ​​ − ​ ​1/5 ​ay

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