Представьте данный трёхчлен, если это возможно, в виде квадрата двучлена или в виде выражения, противоположного квадрату двучлена: а)64y^2 −24ay+9a^2 б) 24ab−9a^2 −16b^2 в) 25b^2 + 1/25 c^2 −2bc г) 1/4 ...
Алгебра
Представьте данный трёхчлен, если это возможно, в виде квадрата двучлена или в виде выражения, противоположного квадрату двучлена: а)64y^2 −24ay+9a^2 б) 24ab−9a^2 −16b^2 в) 25b^2 + 1/25 c^2 −2bc г) 1/4 a^2 +0,04y ^2 − 1/5 ay
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) неполный квадрат в виде квадрата двучлена не представить б)-(3а+4b)^2 в)(5b-1/5с)^2 г)(1/2а-0,2y)^2
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