Чому твір Володимира Перепелюка " Червоні кульки" має таку назву??? Пожалуйста єто на завтра!!!!!!!!!!!!!!!

Қазақ тiлi
Чому твір Володимира Перепелюка " Червоні кульки" має таку назву??? Пожалуйста єто на завтра!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому, що в творі є снігурі, яких автор назвав червоними кульками, які горять на деревах,  У них червоний животик, а у всіх інших пташок - сірий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите плиииз решить по физике. Оценка решается. Как построить сильный электромагнит, если поставлено условие, чтобы ток в электромагните был сра...
Ответить
Русский язык
Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «трепет» (предложение 18).  1)  боязнь  2)  дрожь  3)  страх  4)  сильное вол...
Ответить
Физика
электрическое напряжение. Вольтметр. Еденицы измерения. Плииииииииз коротко и ясно
Ответить
Физика
Найти длину волны света, если энергия кванта 3,6*10 в -19 степени Дж
Ответить
Русский язык
Среди предложений 1–5 найдите сложное предложение с сочи­нительной и бессоюзной связью между частями. Напишите номер этого предложения. (1)С кажд...
Ответить