Чому твір Володимира Перепелюка " Червоні кульки" має таку назву??? Пожалуйста єто на завтра!!!!!!!!!!!!!!!
Қазақ тiлi
Чому твір Володимира Перепелюка " Червоні кульки" має таку назву??? Пожалуйста єто на завтра!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому, що в творі є снігурі, яких автор назвав червоними кульками, які горять на деревах, У них червоний животик, а у всіх інших пташок - сірий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите плиииз решить по физике. Оценка решается. Как построить сильный электромагнит, если поставлено условие, чтобы ток в электромагните был сра...
Русский язык
Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «трепет» (предложение 18). 1) боязнь 2) дрожь 3) страх 4) сильное вол...