электрическое напряжение. Вольтметр. Еденицы измерения. Плииииииииз коротко и ясно
Физика
электрическое напряжение. Вольтметр. Еденицы измерения. Плииииииииз коротко и ясно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
еденицой измерения напруженности является вольт(В)
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