Катер двигался 3ч по течению реки со скоростью 16км/ч.Обратный путь он прошёл со скоростью 12км/ч.Сколько времени понадобилось катеру на обратный путь?

Математика
Катер двигался 3ч по течению реки со скоростью 16км/ч.Обратный путь он прошёл со скоростью 12км/ч.Сколько времени понадобилось катеру на обратный путь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Узнаем какое расстояние прошел по течению катер  S = t * V , где S - расстояние ,  t -время, V - скорость :   1) 16 * 3 = 48 км   Из той же формулы мы можем найти время обратного пути  t= S : V   2) 48 : 12 = 4 ч Ответ : На обратный путь катеру понадобилось 4 часа
Гость:
1)16*3=48(км)-расстояние, пройденное катером. 2)48:12=4(ч)-времени понадобилось катеру на обратный путь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
что такое межклеточное вещество?
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста!!! №1. Какое из геометрических понятий не относится к начальным геометрическим свединиям? а) отрезое   б) параллелограмм   в) п...
Ответить
География
Черты характера ценностей настоящего человека? оч срочно нужно*
Ответить
Қазақ тiлi
В усі пори року Київ нагадує великий парк. Визначити відмінок прикметника ВЕЛИКИЙ
Ответить
Математика
Если сложить возраст отца и возраст сына,то получится 52.через 8 лет отношение возраста отца к возрасту сына будет равно 3.Сколько лет отцу и сколь...
Ответить