Катер двигался 3ч по течению реки со скоростью 16км/ч.Обратный путь он прошёл со скоростью 12км/ч.Сколько времени понадобилось катеру на обратный путь?
Математика
Катер двигался 3ч по течению реки со скоростью 16км/ч.Обратный путь он прошёл со скоростью 12км/ч.Сколько времени понадобилось катеру на обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем какое расстояние прошел по течению катер S = t * V , где S - расстояние , t -время, V - скорость : 1) 16 * 3 = 48 км Из той же формулы мы можем найти время обратного пути t= S : V 2) 48 : 12 = 4 ч Ответ : На обратный путь катеру понадобилось 4 часа
Гость:
1)16*3=48(км)-расстояние, пройденное катером. 2)48:12=4(ч)-времени понадобилось катеру на обратный путь
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