Катер двигался 3ч по течению реки со скоростью 16км/ч.Обратный путь он прошёл со скоростью 12км/ч.Сколько времени понадобилось катеру на обратный путь?

Гость: Гость:

Узнаем какое расстояние прошел по течению катер S = t * V , где S - расстояние , t -время, V - скорость : 1) 16 * 3 = 48 км Из той же формулы мы можем найти время обратного пути t= S : V 2) 48 : 12 = 4 ч Ответ : На обратный путь катеру понадобилось 4 часа