Черты характера ценностей настоящего человека? оч срочно нужно*

Гость: Гость:

Лучшее,что есть у нас в душе это отзывчивость,но это только моё мнение.У каждого представление о нормах своё, и то,что не приемлено для одного может являться нормой для другого. На мой взгляд ценности которые должны быть у всего населения планеты,это семья.А характер моего идеала-добро,чесность,отзывчивость.