Черты характера ценностей настоящего человека? оч срочно нужно*
География
Черты характера ценностей настоящего человека? оч срочно нужно*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
добрата сочуствие искренность доброжелательность
Гость:
Лучшее,что есть у нас в душе это отзывчивость,но это только моё мнение.У каждого представление о нормах своё, и то,что не приемлено для одного может являться нормой для другого. На мой взгляд ценности которые должны быть у всего населения планеты,это семья.А характер моего идеала-добро,чесность,отзывчивость.
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