Если сложить возраст отца и возраст сына,то получится 52.через 8 лет отношение возраста отца к возрасту сына будет равно 3.Сколько лет отцу и сколько сыну в настоящий момент?(Пожалуйста,оформите её)

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Пусть х - возраст сына ; у-возраст отца. х+у=52 по условию. (х+8)-возраст сына через 8 лет; (у+8)-возраст отца через 8 лет. (у+8)\(х+8)=3 решим систему уравнений х+у=52 ; (у+8)\(х+8)=3 далее преобразуем эту систему к виду х+у=52 ; у+8=3(х+8) далее к х+у=52 ; у+8=3х+24 далее к виду х+у=52 ; y-3x=24-8 далее к виду х+у=52 ; y-2x=16. первое уравнение системы оставим без изменений а второе умножим на -1 получаем систему уравнений х+у=52 ; -y+3x=-16 складываем эти уравнение получаем единое уравнение 4x=68 отсюда х=17. найдём у из первого уравнения х+у=52 значит у=52-х=52-17=35. ответ отцу 35 лет а сыну 17 в настоящее время