что такое межклеточное вещество?

Гость: Гость:

Межклеточное вещество- вещество между клеточками данной ткани, являющееся результатом деятельности их; иногда оно может находиться в ткани в весьма малом количестве (эпителии), в других случаях составлят главную массу ткани (большая часть соединительных тканей)