что такое межклеточное вещество?
Биология
что такое межклеточное вещество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Межклеточное вещество- вещество между клеточками данной ткани, являющееся результатом деятельности их; иногда оно может находиться в ткани в весьма малом количестве (эпителии), в других случаях составлят главную массу ткани (большая часть соединительных тканей)
Гость:
Межклеточное вещество — составная часть соединительной ткани позвоночных и многих беспозвоночных животных, включающая соединительнотканные волокна и аморфное основное вещество, выполняющая механическую, опорную, защитную и трофическую функции.
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