Чопорный щеголь в холщовой одежонке с черным бантом пил дешевый желудевый кофе с ??орствым колочом,сидя на жестком диване.Синтаксический разбор этого предложения.Выписать 3 словосочетания и определить вид.
Русский язык
Чопорный щеголь в холщовой одежонке с черным бантом пил дешевый желудевый кофе с ??орствым колочом,сидя на жестком диване.Синтаксический разбор этого предложения.Выписать 3 словосочетания и определить вид.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПП, с деепричастным оборотом, распространенное, двусоставное . чопорный щеголь - именное словосочетание (главное слово - щеголь) в холщовой одежонке - именное словосочетание (гл. слово - одеженке) с черным бантом - именное словосочетание (гл. слово - бантом)
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