Чопорный щеголь в холщовой одежонке с черным бантом пил дешевый желудевый кофе с ??орствым колочом,сидя на жестком диване.Синтаксический разбор этого предложения.Выписать 3 словосочетания и определить вид.

Русский язык

Чопорный щеголь в холщовой одежонке с черным бантом пил дешевый желудевый кофе с ??орствым колочом,сидя на жестком диване.Синтаксический разбор этого предложения.Выписать 3 словосочетания и определить вид.

Автор: Гость