Что больше 0 или -2/7? Пожалуйста скажите:3
Математика
Что больше 0 или -2/7? Пожалуйста скажите:3
Ответ(ы):
Гость:
Ноль больше, отрицательные числа меньше нуля
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