На этой картине в. суриков изобразил одно из самых драматических событий допетровской руси 17. века.

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На этой картине в. суриков изобразил одно из самых драматических событий допетровской руси 17. века.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да,это "Боярыня Морозова " . Точно Удачи в руно 
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