Упражнение 7 спасибо. .
Русский язык
Упражнение 7 спасибо. .
Ответ(ы):
Гость:
1. Чтобы не ошибиться в их написании. 2. Стол-столы, лист-листы, слон-слоны,врач-врачи
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