Упражнение 7 спасибо. .

Русский язык
Упражнение 7 спасибо. .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Чтобы не ошибиться в их написании. 2. Стол-столы, лист-листы, слон-слоны,врач-врачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В цилиндр вписан шар так, что основания цилиндра касаются шара. Объем шара равен V. Найдите объем цилиндра.
Ответить
Русский язык
Прочитай русские пословицы. попытайся объяснить,когда так говорят в народе 1. Семь пятниц на неделе 2.Семеро ворот, и все в огород 3. Седьмая вод...
Ответить
Французский язык
Как сделать №1 пожалуйста помогите
Ответить
Русский язык
Почему мы пишем на площади какой
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста ета мне очен нужна
Ответить