Помогите написать сочинение на тему идеальная мама

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Мой идеал -- это моя мама У каждого человека есть собственные моральные ценности. И одна из таких ценностей — любовь к матери. Не зря же о матери пишут поэты и писатели, мать изображают живописцы и воспевают музыканты. Перед матерью мы в неоплатном долгу за бессонные ночи, проведенные около колыбели, за беспокойство и ласку, за большую материнскую любовь и за саму жизнь, подаренную ею. Поэтому любовь к матери — святейшее человеческое чувство. Безусловно, есть в мире моральные выродки: матери, которые отказались от своих детей, и дети, которые отреклись от своих матерей. Но, к счастью, таких немного. Большинство людей уважает материнство. Для меня примером на всю жизнь останутся отношения между членами нашей семьи. Моя мама никогда не учила меня уважать людей старшего поколения. Она просто хорошо относилась к бабушке, заботилась о ней, уделяла ей внимание. А когда бабушка болела, мама запрещала мне и моему младшему брату шуметь. Мама во всем для нас пример. Она не говорит высоких слов, а просто воспитывает нас своим примером. В нашей семье очень уютная атмосфера. И создала ее мама. Она никогда не повышает голос, всегда доброжелательная и уравновешенная. Даже, когда у наших родителей недоразумения, это не влияет на других членов семьи. Никто не кричит и не стучит кулаками о стол, как часто бывают у наших соседей, просто родители идут на прогулку вдвоем, а когда приходят, то можно быть уверенным, между ними — мир и согласие. И опять, это благодаря маме, которая очень болеет за семью. Не зря говорят, что матери неусыпные. Когда я ложусь спать — мама еще не спит, а когда я просыпаюсь — она уже не спит. Мама ужасно загружена и на работе, и дома. Мы с братом пытаемся как можно больше ей помогать. Ежедневно я тайком от мамы и от друзей изучаю кулинарные рецепты. Хочу сделать ей подарок к 8 марта — приготовить какое-то вкусное блюдо. И в то же время я не хочу, чтобы друзья насмехались, что я малый. Однако, если женщины овладели мужскими профессиями, то почему бы представителям сильного пола не попробовать готовить? Я думаю, мама обрадуется, что у нее такой способный сын. Безусловно, моя самая первая обязанность — хорошая учеба. Я пытаюсь сделать так, чтобы мама за меня не алела, чтобы ее мягкие глаза не огорчались. Я уверен, что это мне по силам.