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Плиз!!!!!!!!! номер 34.
Математика
Плиз!!!!!!!!! номер 34.
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Автор: Гость
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Гость:
Решение : 10:4*3=7.5 кг Вот и все
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